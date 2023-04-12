Ankara'da 7 katlı apartmanın 3'üncü katında patlama: 1 yaralı | Video 12.04.2023 | 08:32 ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde, 7 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Kentkoop Mahallesi 1860'ıncı Sokak'taki Barış Sinan Sitesi'ndeki apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen patlamanın yaşandığı daire ile bitişiğindeki dairenin duvarları yıkılırken, apartmanın önünde park halindeki bazı araçlar da zarar gördü. İhbar üzerine bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırılırken, ekiplerin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.