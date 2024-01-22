Ankara’da 7 katlı apartmanın çatısı alevlere teslim oldu | Video 22.01.2024 | 15:58 Ankara’nın Çankaya ilçesinde 7 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın şiddetli rüzgardan dolayı kontrol altına alınamıyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ankara'nın Maltepe Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda bulunan bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın, şiddetli rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyüdü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin, soğutma çalışması yaptığı sırada alevlerin tekrar büyümesi sonucu yangınla mücadele devam ediyor. Yangında ölü ya da yaralının olmadığı öğrenildi.