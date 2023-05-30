Ankara’da afet uyarısı! Sağanak yağış sonrası yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı | Video

Meteoroloji'den gelen hava durumu uyarısı sonrası Ankara’nın Keçiören ilçesinde dolu ve sağanak yağış etkili oldu. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, ev ve iş yerleri su altında kaldı. Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada ise şehrin batı kesimlerinde kuvvetli sağanak beklendiğini belirtilerek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.