Video Yaşam Ankara’da Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmen yakalandı | Video

Ankara’da Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmen yakalandı | Video

Ankara’da Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmen yakalandı | Video
26.03.2021 | 14:31

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Ankara polisi yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 39 kişiyi yakalanırken sınır dışı edilmeleri için de gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

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Ankara polisi yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 39 kişiyi yakalanırken sınır dışı edilmeleri için de gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü polis ekipleri, fuhuş, insan ticareti ile organ ve doku ticaretini önlemeye yönelik yaptığı çalışmalarda yurda düzensiz göçmen gireceğini tespit etti.

Polis ekipleri, Mamak, Yenimahalle ve Altındağ ilçelerinde düzenledikleri eş zamanlı operasyonla ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 39 kişiyi yakaladı. Afganistan vatandaşı oldukları öğrenilen şahısların sınır dışı edilmeleri için gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

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