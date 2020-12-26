Video Yaşam Ankara’da ailece tefecilik yapan örgüte operasyon: 8 gözaltı | Video

Ankara’da ailece tefecilik yapan örgüte operasyon: 8 gözaltı | Video

Ankara’da ailece tefecilik yapan örgüte operasyon: 8 gözaltı | Video
26.12.2020 | 08:52

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Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, baba ve 2 oğlunun yönettiği ve vatandaşlara faizle para verip, ödeme yapamayanları tehdit ederek zorla tahsilat yaptığı belirlenen 8 kişiyi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gelen ihbarlar üzerine yaptıkları araştırmada, vatandaşlara faiz karşılığı para veren ve daha sonra parayı tahsil etmek için mağdurları tehdit ettiği belirlenen suç örgütünün izine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, tefecilik yapan suç örgütü liderinin H.A. olduğu tespit edildi.


Paravan olarak galeri ve kafe işletiyorlar
Ekiplerin derinlemesine yaptığı araştırmada, örgütün lideri H.A., çocukları Y.A. ve C.A. ile örgüt üyelerinin yasal zeminde iş yapıyor gibi görünmek için galeri ve kafe işlettiği tespit edildi. Öte yandan örgüt lideri ve çocuklarının lüks içinde yaşayarak 5 dönüm arazi üzerine kurulu villada oturdukları, ticari gelirleri olmadığı halde banka hesaplarında milyonlarca TL'lik para trafiği bulunduğu ve lüks bir yaşam sürdükleri öğrenildi.


Tehdit ve zorla tahsilat
Ayrıca örgüt yöneticilerinin vatandaşlara faizle verdikleri para karşılığında imzalattıkları senetleri tahsil etmek için senet ile çekleri 3. şahıslar üzerinden icraya verdikleri, bu yöntemle kendi kimlik bilgilerini ön plana çıkarmadıkları, ödeme yapamayan mağdurları ise evlerine giderek tehdit ettikleri tespit edildi.


Yapılan çalışmaların ardından Cumhuriyet Savcısı Alper Türközmen'in talimatıyla düğmeye basan ekipler, şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgüt lideri H.A., çocukları Y.A. ve C.A. ile birlikte 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken şüphelilere ait 2 oto galeri, kafe ve ikametlerde yapılan aramalarda, mağdurlara ait senet ve çek koçanları, 3 ruhsatsız tabanca, 5 pompalı tüfek ve çok sayıda kartuş ele geçirildi.
Öte yandan, bazı şüphelilerin sahte basın kartı ve polis kimliğine benzetilen 'Polis Gazetesi' muhabir kartı kullandıkları da görüldü.

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