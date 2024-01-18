Ankara’da araçtan 193 bin dolar çalan hırsızlar Çorum’da yakalandı | Video 18.01.2024 | 16:46 Ankara’da bir otodan 193 bin dolar çalan 3 hırsız Çorum polisinin düzenlediği operasyonla yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre, Ankara'da ev almak için döviz bozdurmaya giden B.H.'nin aracındaki döviz dolu çanta çalındı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede hırsızlık olayını gerçekleştiren zanlıların Y. D.(32), B. Ç.(31) ve İ. S.(42) olduğunu tespit etti.

Zanlıların Çorum'da yaşadıklarının belirlenmesinin üzerine Çorum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğince yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma sonucu üç şahıs yakalanırken, şahısların ikametlerinde, bir işyerinde ve olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen araçta arama yapıldı. Emniyetteki songularının ardından haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla adli makamlara sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.