Ankara'da AVM’den çaldığı elbiseleri internette satan kadın kamerada | Video
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Ankara’da girdiği lüks giyim mağazalarında pahalı kıyafetleri seçerek soyunma kabininde alarmlarını keserek çaldıktan sonra elbiseleri internet sitelerinde satan kadın suçüstü yakalandı.