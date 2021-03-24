Video Yaşam Ankara'da AVM’den çaldığı elbiseleri internette satan kadın kamerada | Video

Ankara'da AVM’den çaldığı elbiseleri internette satan kadın kamerada | Video

Ankara'da AVM’den çaldığı elbiseleri internette satan kadın kamerada | Video
24.03.2021 | 13:30

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Ankara’da girdiği lüks giyim mağazalarında pahalı kıyafetleri seçerek soyunma kabininde alarmlarını keserek çaldıktan sonra elbiseleri internet sitelerinde satan kadın suçüstü yakalandı.

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