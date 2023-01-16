Video Yaşam Ankara’da balkonda asılı battaniyeyi böyle çaldılar | Video
Ankara’da balkonda asılı battaniyeyi böyle çaldılar | Video

Ankara’da balkonda asılı battaniyeyi böyle çaldılar | Video

16.01.2023 | 00:18

Ankara’nın Sincan İlçesinde bir kişi balkonda bulunun battaniyeyi çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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