Ankara’da başından silahla vurulmuş kadının cansız bedenine ulaşıldı | Video

Ankara’nın Çankaya ilçesinde başından silahla vurulmuş bir kadınının cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Olay Ankara'nın Çankaya ilçesinin Çukurambar Mahallesi'ndeki Budapeşte Caddesi'nde bulunan Kayın Apartmandaki bir dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, başından silahla vurulmuş halde bulunan S.I.'nın cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Sultan I'nın hayatını kaybettiğini belirlerken Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri bir kişiyi gözaltına aldı. Başından silahla vurulan Sultan I'nın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.