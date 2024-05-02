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Video Yaşam Ankara'da bazı metro istasyonları hizmet dışı kaldı | Video
Ankara'da bazı metro istasyonları hizmet dışı kaldı | Video

Ankara'da bazı metro istasyonları hizmet dışı kaldı | Video

02.05.2024 | 10:07

Başkentte dün akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak nedeniyle metro hattının, Yenimahalle-Atatürk Kültür Merkezi istasyonları arasında bulunan seferler hizmet dışı kaldı.

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Ankara'da dün akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış ulaşımın da aksamasına sebep oldu. Ankara Metrosu Akköprü İstasyonu'nu su basması nedeniyle Yenimahalle-Atatürk Kültür Merkezi istasyonları arasında bulunan seferler hizmet dışı kaldı. Ego Genel Müdürlüğü yaptığı duyuruda ise, "Değerli vatandaşlarımız, Ankara'yı etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle Ankara Metrosu Akköprü İstasyonu'nda su seviyesi yeniden kritik seviyeye yükselmiştir. Bu nedenle, Atatürk Kültür Merkezi ve Yenimahalle İstasyonları arasında ulaşım ring otobüsleriyle sağlanacaktır" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan dün metro hatlarında kesinti yaşanması nedeniyle OSB Törekent-Atatürk Kültür Merkezi istasyonları arasında tren işletmesi yapılamıştı.

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