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OTOMATİK OYNAT
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Aksak yürüyüşünden tespit edildi, kısa sürede yakalandı | Video 02.01.2022 | 09:39
03:36
Aralarında 67 km mesafe olan iki barajın su seviyeleri şaşırtıyor | Video 02.01.2022 | 09:32
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Uzungöl'ün büyük bölümü buz tuttu | Video 02.01.2022 | 09:31
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Husumetli iki grubun kavgasında silahlar konuştu | Video 02.01.2022 | 08:45
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Ankara'da belediye otobüsü iki aracın üzerine devrildi: 14 yaralı | Video 02.01.2022 | 08:40
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Meriç Nehri’nde taşkın alarmı: Köy halkı kayıkla geziyor | Video 01.01.2022 | 21:12
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Süperstar Ajda Pekkan'ın yeni imajı yılbaşı sahnesine damga vurdu 01.01.2022 | 16:10
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Kayseri Erciyes'te yeni yıl coşkusu 01.01.2022 | 12:17
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Yasal alkol sınırını 5’e katladı, 'En uygun ceza' için polise dil döktü 01.01.2022 | 11:31
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Uludağ’da kaybolan Danimarkalı gencin yerini Bayraktar İHA tespit etti 01.01.2022 | 11:28
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İstanbul Bakırköy E5 Karayolu'nda feci kaza: 3 yaralı 01.01.2022 | 11:16
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde kaza yapan belediye otobüsü kontrolden çıkarak iki aracın üzerine devrildi. Ardından belediye otobüsünün üzerine devrildiği iki araca arkadan otomobil çarptı. 14 kişinin yaralandığı kazanın görgü şahidi Fatma Karataş, "Otobüsün havalanarak üzerimize doğru uçtuğunu gördüm. Çok korktuk. Böyle bir şey filmlerde olur” dedi.