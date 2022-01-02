Video Yaşam Ankara'da belediye otobüsü iki aracın üzerine devrildi: 14 yaralı | Video
Ankara'da belediye otobüsü iki aracın üzerine devrildi: 14 yaralı | Video

Ankara'da belediye otobüsü iki aracın üzerine devrildi: 14 yaralı | Video

02.01.2022 | 08:40

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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde kaza yapan belediye otobüsü kontrolden çıkarak iki aracın üzerine devrildi. Ardından belediye otobüsünün üzerine devrildiği iki araca arkadan otomobil çarptı. 14 kişinin yaralandığı kazanın görgü şahidi Fatma Karataş, "Otobüsün havalanarak üzerimize doğru uçtuğunu gördüm. Çok korktuk. Böyle bir şey filmlerde olur” dedi.

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