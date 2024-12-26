Ankara’da belediye otobüsü ile tır çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı | Video 26.12.2024 | 12:57 Ankara’da belediye otobüsü ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, sabah 08:00 sıralarında Sinan ilçesi Malıköy mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, manevra yapan tırın dorsesi aynı anda virajı dönmeye çalışan belediye otobüsüne arkadan çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışma sonucu vefat ettiği belirlenen yolculardan A.K.'nin (48) cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Yaralanan kadın yolcu S.Y.'nin (20) ise ilk müdahalenin ardından hastaneye nakledildiği aktarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"CESEDİNİ GÖRDÜM, ÇOK KÖTÜ HALDEYDİ"

Kazayla ilgili konuşan Arda Sarı: "Tır manevra yaparken araya otobüs şoförü girmiş. Bunun üzerine tır otobüse çarpmış. Kaza sonucu bir kişi vefat etmiş. Geldiğimizde etraf çok kalabalıktı. Yolcu arkada tek oturuyormuş. Cesedini gördüm, çok kötü haldeydi. 1 kişi de yaralanmış, onu da hastaneye götürdüler" dedi.