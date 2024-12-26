Video Yaşam Ankara’da belediye otobüsü ile tır çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı | Video
Ankara’da belediye otobüsü ile tır çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı | Video

Ankara’da belediye otobüsü ile tır çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı | Video

26.12.2024 | 12:57

Ankara’da belediye otobüsü ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, sabah 08:00 sıralarında Sinan ilçesi Malıköy mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, manevra yapan tırın dorsesi aynı anda virajı dönmeye çalışan belediye otobüsüne arkadan çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışma sonucu vefat ettiği belirlenen yolculardan A.K.'nin (48) cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Yaralanan kadın yolcu S.Y.'nin (20) ise ilk müdahalenin ardından hastaneye nakledildiği aktarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"CESEDİNİ GÖRDÜM, ÇOK KÖTÜ HALDEYDİ"
Kazayla ilgili konuşan Arda Sarı: "Tır manevra yaparken araya otobüs şoförü girmiş. Bunun üzerine tır otobüse çarpmış. Kaza sonucu bir kişi vefat etmiş. Geldiğimizde etraf çok kalabalıktı. Yolcu arkada tek oturuyormuş. Cesedini gördüm, çok kötü haldeydi. 1 kişi de yaralanmış, onu da hastaneye götürdüler" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

11 kişinin öldüğü mühimmat fabrikasındaki patlama anı kamerada | Video 00:45
11 kişinin öldüğü mühimmat fabrikasındaki patlama anı kamerada | Video 26.12.2024 | 13:16
Suriyeli çocuğun sınıf arkadaşlarına vedası duygu dolu anlar yaşattı | Video 03:36
Suriyeli çocuğun sınıf arkadaşlarına vedası duygu dolu anlar yaşattı | Video 26.12.2024 | 13:04
Ankara’da belediye otobüsü ile tır çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı | Video 02:09
Ankara’da belediye otobüsü ile tır çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı | Video 26.12.2024 | 12:57
Çocuk parkında unutulan çanta, ekipleri harekete geçirdi | Video 02:23
Çocuk parkında unutulan çanta, ekipleri harekete geçirdi | Video 26.12.2024 | 12:44
Antalya’da yasadışı bahis operasyonu: 21 şüpheliden 5’i tutuklandı | Video 00:44
Antalya’da yasadışı bahis operasyonu: 21 şüpheliden 5'i tutuklandı | Video 26.12.2024 | 12:26
İzmir’de öğrenci servisi park halindeki tıra çarptı: 15 yaşındaki Yağmur öldü | Video 01:21
İzmir’de öğrenci servisi park halindeki tıra çarptı: 15 yaşındaki Yağmur öldü | Video 26.12.2024 | 12:16
Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü metrelerce sürüklendi: O anlar kamerada | Video 01:15
Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü metrelerce sürüklendi: O anlar kamerada | Video 26.12.2024 | 12:16
Minibüsün çarptığı 21 yaşındaki genç hastanede öldü! | Video 00:40
Minibüsün çarptığı 21 yaşındaki genç hastanede öldü! | Video 26.12.2024 | 11:44
Sivil polisten ‘değnekçiye’ suçüstü kamerada | Video 00:55
Sivil polisten ‘değnekçiye’ suçüstü kamerada | Video 26.12.2024 | 11:19
Mersin’de yağış nedeniyle kontrolden çıkan tır bariyere çarpıp devrildi | Video 01:32
Mersin’de yağış nedeniyle kontrolden çıkan tır bariyere çarpıp devrildi | Video 26.12.2024 | 10:50
İş makinesi satışı gerçekleşmeden para gönderince 1 milyon 750 bin TL’den oldu | Video 02:30
İş makinesi satışı gerçekleşmeden para gönderince 1 milyon 750 bin TL'den oldu | Video 26.12.2024 | 10:41
Adana’da korsan otoparkçı suçüstü yakalandı | Video 00:48
Adana'da korsan otoparkçı suçüstü yakalandı | Video 26.12.2024 | 10:41
Bakırköy’de 2 katlı ahşap bina alev alev yandı | Video 02:22
Bakırköy'de 2 katlı ahşap bina alev alev yandı | Video 26.12.2024 | 10:31
Sosyal medya silah paylaşanlara özel harekat polislerinden nefes kesen şafak operasyonu | Video 02:15
Sosyal medya silah paylaşanlara özel harekat polislerinden nefes kesen şafak operasyonu | Video 26.12.2024 | 10:31
Hırsızlıktan kesinleşmiş 46 yıl hapis kararıyla aranan şahıs önce kameralara sonra yakalandı | Video 00:51
Hırsızlıktan kesinleşmiş 46 yıl hapis kararıyla aranan şahıs önce kameralara sonra yakalandı | Video 26.12.2024 | 10:31
Öldürülüp çuvalla dereye atılmıştı: Sanıkların olay anındaki yeri Narin cinayeti soruşturmasındaki yöntemle belirlenecek | Video 03:52
Öldürülüp çuvalla dereye atılmıştı: Sanıkların olay anındaki yeri Narin cinayeti soruşturmasındaki yöntemle belirlenecek | Video 26.12.2024 | 10:30
Sosyal medya silah paylaşanlara özel harekat polislerinden nefes kesen şafak operasyonu | Video 02:15
Sosyal medya silah paylaşanlara özel harekat polislerinden nefes kesen şafak operasyonu | Video 26.12.2024 | 10:30
Sıla bebeğin ölümünde 5 sanık ilk kez hakim karşısında | Video 01:21
Sıla bebeğin ölümünde 5 sanık ilk kez hakim karşısında | Video 26.12.2024 | 10:24
Okul servisi ile tırın çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasında | Video 00:14
Okul servisi ile tırın çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasında | Video 26.12.2024 | 10:20
Erzincan’da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı | Video 00:43
Erzincan’da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı | Video 26.12.2024 | 10:07

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA