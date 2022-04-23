Ankara'da belediye otobüsünde şoför ve yolcular arasında kavga | Video

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Elvankent hattında çalışan belediye otobüsünde, yolcular ile şoför arasında gerginlik yaşandı.

Etimesgut ilçesinde Elvankent hattında çalışan belediye otobüsünde yolcular ile otobüs şoförü arasında kavga çıktı. Otobüs şoförü çileden çıkarken kavganın büyümesini araya giren diğer yolcular önledi. Yaşanan gergin anları bir yolcu görüntüledi.