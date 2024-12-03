Ankara'da boşanma aşamasındaki çiftin aileleri birbirine girdi: 1 ölü, 4 yaralı | Video
Ankara'nın Sincan ilçesinde boşanma aşamasındaki çiftin tartışmasına dahil olan aile büyükleri arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:00
01:53
Eskişehir'de yangın çıkan evde 1 kadın ve 2 kedi ölü bulundu | Video 03.12.2024 | 08:49
00:56
01:44
01:15
00:56
Denizli'de yolcu otobüsü yola çıkan TIR'a çarptı: 1 ölü, 20 yaralı 03.12.2024 | 08:44
02:18
Kardeşinin okulda tartıştığı 2 öğretmeni tekme tokat dövdü 02.12.2024 | 21:44
03:57
04:25
5 yaşındaki çocuğun bağırsağından 38 adet mıknatıs çıkarıldı | Video 02.12.2024 | 14:47
00:20
00:29
01:30
Takip ettiği kadını, sırtından 8 kurşunla vurup intihar etti | Video 02.12.2024 | 12:56
02:41
02:38
02:41
İstanbul Esenyurt’ta 14 yaşındaki çocuğa musallat olan şahsı böyle dövdüler 02.12.2024 | 11:48
01:51
00:35
Kütahya’da işçi servisi şarampole devrildi; 1 ölü, 9 yaralı | Video 02.12.2024 | 11:14
00:52
18 yaşındaki Mert'in öldüğü kaza kamerada | Video 02.12.2024 | 11:14
03:13