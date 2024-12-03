Video Yaşam Ankara'da boşanma aşamasındaki çiftin aileleri birbirine girdi: 1 ölü, 4 yaralı | Video
Ankara'da boşanma aşamasındaki çiftin aileleri birbirine girdi: 1 ölü, 4 yaralı | Video

Ankara'da boşanma aşamasındaki çiftin aileleri birbirine girdi: 1 ölü, 4 yaralı | Video

03.12.2024 | 08:50

Ankara'nın Sincan ilçesinde boşanma aşamasındaki çiftin tartışmasına dahil olan aile büyükleri arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

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Olay, akşam saatlerinde Ankara'nın Sincan ilçesi Andiçen Mahallesi Ahi Mesut Bulvarı üzerinde bulunan Türkü 91 Sitesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, boşanma aşamasındaki çiftin yakınları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine gelinin babası Ç.A. yanında getirdiği silah ile ateş ederek damat H.B.K.'yi, damadın annesi D.K.'yi ve damanın kardeşi S.K.'yi yaraladı. Ç.A., damadın babası İ.K.'yi de darp ederek yaraladı. Yaralı damat H.B.K. ve kardeşi S.K. arbede sırasında ellerine geçirdikleri bir bıçakla Ç.A.'yı bıçakladı. Silah seslerini duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen bıçak darbelerine maruz kalan Ç.A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık ekipleri silahla vurulan damat H.B.K., damadın annesi D.K. ile damadın kardeşi S.K ve darp sonucu yaralanan damadın babası İ.K.'yi ambulanslarla hastaneye sevk etti.
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