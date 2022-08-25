Video Yaşam Ankara'da çatı yangını korkuttu | Video
Ankara'da çatı yangını korkuttu | Video

Ankara'da çatı yangını korkuttu | Video

25.08.2022 | 14:36

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Ankara'nın Sincan ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

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Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Piyade Mahallesi 2022 Cadde'de bulunan bir binanın çatısında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı sardı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi.

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