Ankara’da çevreye rahatsızlık veren grup ile polis arasında arbede | Video
Ankara’nın Etimesgut ilçesinde çevreye rahatsızlık verdikleri iddia edilen grup ile polis arasında arbede çıktı.
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