Video Yaşam Ankara'da çıkan yangında 3 dükkanda maddi hasar oluştu | Video
Ankara'da çıkan yangında 3 dükkanda maddi hasar oluştu | Video

Ankara'da çıkan yangında 3 dükkanda maddi hasar oluştu | Video

08.12.2022 | 09:01

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ANKARA'nın Çankaya ilçesinde oto lastik dükkanında çıkan yangın, kısa sürede bitişikte bulunan bulunan su bayisi ve mobilya imalathanesine de sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangınlarda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken 3 dükkanda maddi hasar oluştu.

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Yangın, saat 22.30 sıralarında Çankaya ilçesinin Alaacatlı Mahallesi 2163'üncü Cadde üzerinde bulunan oto lastik dükkanında çıktı. Lastik sataşı yapılan iş yerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede iş yerinin bitişiğindeki su bayisi ile mobilya imalathanesine de sıçradı. Lastiklerin yanmasıyla birlikte alevler kısa sürede yükseldi. Dumanları görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken 3 dükkanda maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

'1 MİLYON TL'LİK ZARARIM VAR'
Yangın anında evde olduğunu belirten oto lastik işletmecisi Ali Şensoy, "Dükkan sahibi benim. Olay olduğu sırada evdeydim. Olayı komşumuzdan duydum. İlk defa böyle bir şey başıma geliyor. Yangının nasıl çıktığı ile ilgili bilgim yok. Neden çıktığını bilmiyorum. İçeride yaklaşık olarak 1 milyon TL'lik zararım var" dedi.

YANGIN SOBADAN ÇIKTI İDDİASI
Yangına tanık olan Sefa Gülşen, "Yangın çıktığında evdeydim. Aşağı baktığımda yangını gördüm, her taraf dumanla kaplıydı. Koşarak aşağı indim. İnsanlar toplanmıştı. Öğrendiğim kadarıyla, sobayı yakmaya çalışırlarken etrafa alev saçılıyor. Sobanın yanında bulunan yatağa alev sıçrıyor ve yangın büyüyor. İçerde bulunan kişi yangını söndüremeyince içeride bulunan köpeğini de alarak dışarı kaçıyor. Sonrasında itfaiyeyi arıyor" diye konuştu.

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