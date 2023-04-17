Ankara'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı | Video
Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince başkentte DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonda 11 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahısların yapılan ikamet aramalarında ele geçirilen çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana incelenmek üzere el konuldu.
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