Video Yaşam Ankara'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı | Video
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı | Video

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı | Video

17.04.2023 | 12:46

Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince başkentte DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonda 11 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

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Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan koordineli çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahısların el konulan dijital materyallerinde kazıma yöntemi uygulandı. Kazıma yöntemi ile geri getirilen görüntülerde DEAŞ terör örgütüne müzahir internet sitelerinde örgütün propagandasını yapmak amacıyla yayınlanan görüntüler incelendi. Yapılan incelemelerde tespit edilen şahısların DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri, şeri ve askeri eğitim aldıkları, örgüt adına propaganda yaptıkları anlaşıldı. Ayrıca, örgüt içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttükleri değerlendirilen bu şahısların açık kimliklerinin tespitine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Ankara ilinde ikamet ettikleri anlaşılan 7 Irak ve 4 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 11 yabancı uyruklu şahsın yakalanmalarına yönelik olarak operasyonel çalışma düzenlendi ve 11 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların yapılan ikamet aramalarında ele geçirilen çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana incelenmek üzere el konuldu.

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