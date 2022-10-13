Video Yaşam Ankara’da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı | Video
Ankara’da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı | Video

Ankara’da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı | Video

13.10.2022 | 09:09

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Ankara’da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, çatışma bölgelerindeki örgüt üyeleriyle bağlantılı olan 15 terör örgütü üyesinden 14’ü düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin yaptığı çalışmalarda, çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ silahlı terör örgütü üyeleriyle irtibatlı oldukları belirlenen 15 yabancı uyruklu örgüt üyesi takibe alındı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yapılan çalışmaların ardından şüphelilerin adreslerinin tespit edilmesinin ardından başkentte zanlıların yaşadığı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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