Video Yaşam Ankara’da DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı | Video
Ankara’da DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı | Video

Ankara’da DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı | Video

25.05.2023 | 10:34

Ankara’da Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin yaptığı uzun soluklu teknik çalışma sonrasında DEAŞ terör örgütü üyeleriyle bağlantılı 20 yabancı terörist savaşçı tespit edildi. Örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen zanlıların yakalanması için düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı uzun soluklu risk ve teknik analiz çalışmalar sonrasında çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları belirlenen 20 isim tespit edildi. Birçoğu geçmiş yıllarda terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 20 yabancı uyruklu şüphelinin yakalanması için şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

18 ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 18 zanlı gözaltına alırken kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Elde edilen bilgiler ve analiz çalışmaları sonrasında Yabancı Terörist Savaşçı kategorisinde değerlendirilen zanlıların işlem ve sorgularının ardından sınırdışı edilmek üzere Göç idaresine teslim edileceği öğrenildi.

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