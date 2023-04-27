Video Yaşam Ankara'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı | Video
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı | Video

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı | Video

27.04.2023 | 10:40

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün (TEM) Ankara’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik olarak gerçekleştirdiği operasyonda 9 kişi yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
TEM Şube Müdürlüğü, çatışma bölgelerinde bulunan terör örgütü DEAŞ mensupları ile ilişkili oldukları tespit edilen 11 yabancı uyruklu şahsa yönelik olarak operasyon gerçekleştirdi. Ankara genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 9 kişi yakalandı. Firari şahısların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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