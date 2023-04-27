Ankara'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı | Video

TEM Şube Müdürlüğü, çatışma bölgelerinde bulunan terör örgütü DEAŞ mensupları ile ilişkili oldukları tespit edilen 11 yabancı uyruklu şahsa yönelik olarak operasyon gerçekleştirdi. Ankara genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 9 kişi yakalandı. Firari şahısların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.