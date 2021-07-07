Ankara'da dehşet! Anneanne, kızı ve 2 bebeğini öldürdü | Video

Ankara’da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kadın, kızını ve iki torununu tabanca ile vurarak öldürdü. Ardından intihara kalkışarak kendini de öldürmeye çalıştan kadın ağır yaralandı.

Olay, Mamak ilçesi Küçük Kayaş Mahallesi Şehit Hanifi Mutlu caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olan Ö.A. ile kızı M.A. (23) arasındaki ailevi problemlerden dolayı tartışmaya çıktı. Kısa sürede alevlenen tartışma kavgaya dönüştü. Sinirlerine hakim olamayan Ö.A. cinnet getirdi ve evdeki tabancayla önce kızı M.A.'yı ardından da iki torunu M.A. (1) ve Ö.İ.A.'yı (2) göğüs bölgelerine ateş ederek ağır yaraladı. Ö.A. ardından kendini de öldürmeye çalışarak intihar etmeye çalıştı. Silahla kendisini vuran Ö.A. ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemede anne M.A. ve iki çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi. Cinnet geçirdikten sonra intihar eden anneanne Ö.A.'nın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay hakkında soruşturma başlatıldı.