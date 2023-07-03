Ankara'da dehşet! Yaşlı adam önce karısını öldürdü, sonra intihar etti | Video
Ankara’da 81 yaşındaki Akif Ünal kendisini aldattığı iddiasıyla sokak ortasında önce eşini öldürdü, daha sonra intihar etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Döndü Satılmış Ünal olay yerinde hayatını kaybederken yaralı olarak ambulansla hastaneye sevk edilen Akif Ünal'ın yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.
Olay esnasında çamaşır astığını belirten Naime Çoban, "Çamaşır asıyordum, ben içeri girmeden 4 el ateş geldi. Eyvah dedim bir şey oldu herhalde. Baktım kadın yerde yatıyordu. Bizim bina sakinimiz koştu 'yetişen yok mu, ambulansı arayın' dedi. Aradılar ambulans hemen yetişti. Biz sadece Yozgatlı olduğunu biliyoruz, söylentiler var" ifadelerini kullandı.
Silah sesini duyduğunu belirten Ali Ayelan, "Silah sesi geldi. Baktım kadın yerde yatıyor. Üç sefer kadına ateş etti. Sonra arkası üzerine yattı kendini vurdu. Ben orada bağırdım 'komşular yetişin, ambulansa haber verin, polise haber verin'. Ondan sonra geldiler. Kendini vurdu adam" diye konuştu.
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