Video Yaşam Ankara'da doğal gaz patlaması kamerada | Video
Ankara'da doğal gaz patlaması kamerada | Video

Ankara'da doğal gaz patlaması kamerada | Video

17.11.2023 | 15:08

Ankara'da 3 katlı binanın bodrum katındaki iş yerinde tadilat sırasında doğal gaz kaynaklı bir patlama yaşandı. Patlamada 1 kişi yaralandı.

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