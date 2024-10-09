Ankara’da doğalgaz borusundaki patlama sonrası çıkan alevler paniğe sebep oldu | Video
Ankara’da patlayan doğalgaz borusundan yayılan alevler vatandaşların panik olmasına neden oldu.
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