Ankara’da doğalgaz borusundaki patlama sonrası çıkan alevler paniğe sebep oldu | Video 09.10.2024 | 11:06 Ankara’da patlayan doğalgaz borusundan yayılan alevler vatandaşların panik olmasına neden oldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Çubuk ilçesi Güldarpı Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, mahallenin elektrik bakım onarım gerçekleştiren işçilerin çalışmaları nedeniyle doğalgaz borusunda patlama meydana geldi. Sızan gazın tutuşması sonucu yayılan alevler korku dolu anlar yaşanmasına neden olurken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Ekipler tarafından durum kontrol altına alındı.