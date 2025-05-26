Video Yaşam Ankara’da düğünde çıkan kavga kamerada | Video
Ankara’da düğünde çıkan kavga kamerada | Video

Ankara’da düğünde çıkan kavga kamerada | Video

26.05.2025 | 08:32

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde bir düğünde iki grup arasında çıkan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Edinilen bilgilere göre, Elmadağ'da bir düğünde iki grup arasından bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Düğünde bulunan diğer vatandaşlar tarafından durum polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesi ile kavga son bulurken, olaya karışan şahıslar gözaltına alındı. Olay cep telefonu kamerasına yansıdı.
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