Ankara'da el freni çekilmeyen aracın trafiğe dalma anı kamerada
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:05
Artvin’de 50 bin 'Terminatör' avcı böcek ormanlara bırakıldı 18.09.2021 | 13:26
02:10
00:26
Ankara'da el freni çekilmeyen aracın trafiğe dalma anı kamerada 18.09.2021 | 13:26
03:44
03:08
01:38
İBB'ye ait tesislerde 27 yıl sonra alkollü içki satışı 18.09.2021 | 11:26
06:20
Antalya'da drift atmaya çalışan otomobilin işyerine dalma anı kamerada! 18.09.2021 | 10:42
00:11
SON DAKİKA: İstanbul Başakşehir'de yangın! Olay yerinden ilk görüntüler... 18.09.2021 | 10:11
02:34
Malatya'da ticari araç içerisinde silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı 18.09.2021 | 08:10
05:10
02:40
04:00
03:04
İmam ve cemaate sopayla saldırdı! O anlar böyle görüntülendi! | Video 17.09.2021 | 21:58
00:24
Ünlü sanatçı Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay evlendi | Video 17.09.2021 | 19:11
01:44
İstanbul Küçükçekmece'de kaçak yapıya tepki gösteren vatandaşa linç girişimi 17.09.2021 | 17:13
00:48
Siirt'te sahte avukat yakayı ele verdi | Video 17.09.2021 | 16:37
01:19
Bursa TIR'dan indirilen trafonun altında kalan işçi öldü 17.09.2021 | 16:01
02:03
00:35
Kars’ta hortum anı kamerada | Video 17.09.2021 | 15:32
Ankara'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil trafikte seyir hainde olan araçların arasına daldı. Olası bir felaketin saniyelerle teğet geçtiği o anlar ise güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.
Olay, Altındağ ilçesindeki bir motosiklet firmasının otoparkında meydana geldi. Sürücüsünün el frenini çekmeden içerisinden indiği otomobil kısa bir süre sonra caddede seyir halinde olan araçların arasına daldı. Kontrolsüz bir şekilde yolda savrulmaya başlayan araç hiçbir yere çarpmadan geri geri giderek durabildi. Çok büyük bir facianın şans eseri kıl payıyla engellendiği o saniyeler motosiklet firmasına ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken olayda şans eseri can kaybı veya yaralanma meydana gelmedi.