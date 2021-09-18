Video Yaşam Ankara'da el freni çekilmeyen aracın trafiğe dalma anı kamerada

Ankara'da el freni çekilmeyen aracın trafiğe dalma anı kamerada

Ankara'da el freni çekilmeyen aracın trafiğe dalma anı kamerada
18.09.2021 | 13:26

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Ankara'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil trafikte seyir hainde olan araçların arasına daldı. Olası bir felaketin saniyelerle teğet geçtiği o anlar ise güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.

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Olay, Altındağ ilçesindeki bir motosiklet firmasının otoparkında meydana geldi. Sürücüsünün el frenini çekmeden içerisinden indiği otomobil kısa bir süre sonra caddede seyir halinde olan araçların arasına daldı. Kontrolsüz bir şekilde yolda savrulmaya başlayan araç hiçbir yere çarpmadan geri geri giderek durabildi. Çok büyük bir facianın şans eseri kıl payıyla engellendiği o saniyeler motosiklet firmasına ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken olayda şans eseri can kaybı veya yaralanma meydana gelmedi.

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