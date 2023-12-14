Ankara’da eski eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti | Video 14.12.2023 | 08:52 Ankara’nın Sincan ilçesinde eski eşi tarafından silahla başından vurulan Nursena Kozan (25) hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre, Şafak Şahin (36), eski eşi Nursena Kozan (25) ile Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi Peçenek Caddesi üzerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından ise şüpheli, yanında bulunan ruhsatsız tabancayla eski eşini başından vurarak olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, ambulansla Sincan ilçesinde bir özel hastaneye kaldırıldı. Kozan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli koca ise Sincan Asayiş Büro ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.