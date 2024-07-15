Ankara'da faciadan dönüldü! Lastiği patlayan tır, orta refüje çıkarak böyle durabildi | Video 15.07.2024 | 16:01 Ankara’da lastiği patladıktan sonra kontrolden çıkan tır, sürücüsünün aracını orta refüje çıkartmasıyla durabildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Pursaklar ilçesi Protokol Yolu üzerinde meydana gelen olayda, sol ön tekerleğindeki lastiği patlayan tır kontrolden çıktı. Sürücüsünün hızını azaltmak için orta refüje çıkardığı aracı bir süre savrulduktan sonra ancak durabildi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.