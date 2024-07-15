Video Yaşam Ankara'da faciadan dönüldü! Lastiği patlayan tır, orta refüje çıkarak böyle durabildi | Video
Ankara'da faciadan dönüldü! Lastiği patlayan tır, orta refüje çıkarak böyle durabildi | Video

Ankara'da faciadan dönüldü! Lastiği patlayan tır, orta refüje çıkarak böyle durabildi | Video

15.07.2024 | 16:01

Ankara’da lastiği patladıktan sonra kontrolden çıkan tır, sürücüsünün aracını orta refüje çıkartmasıyla durabildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Pursaklar ilçesi Protokol Yolu üzerinde meydana gelen olayda, sol ön tekerleğindeki lastiği patlayan tır kontrolden çıktı. Sürücüsünün hızını azaltmak için orta refüje çıkardığı aracı bir süre savrulduktan sonra ancak durabildi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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