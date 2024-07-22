Ankara'da facianın eşiğinden dönüldü: Karpuz dolu kamyon tren raylarına uçtu | Video
Eskişehir-Ankara yolu üzeri Karaboğaz mevkiinde kontrolden çıkan kamyon, bariyerleri aşarak 5 metrelik yükseklikten tren raylarına uçtu. Araç içinde sıkışan sürücü, ekiplerce kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
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