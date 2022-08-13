Ankara'da feci kaza: Motosiklet sürücüsü akaryakıt istasyonuna böyle savruldu | Video

Başkentte seyir halindeyken bir otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü kaza sonrası akaryakıt istasyonuna savruldu. Motosikletlinin akaryakıt pompalarına ok gibi saplandığı görüntüler ise istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Ankara-Eskişehir istikameti Temelli mevkiinde bir akaryakıt istasyonu önünde gerçekleşti. Sabah saatlerinde otoyolda seyir halinde ilerleyen motosikletli, başka bir otomobil ile çarpışması sonucu motosikletten düşerek akaryakıt istasyonuna otomobille beraber savruldu. Metrelerce sürüklenen motosikletli son olarak akaryakıt pompasına çarparak durabildi. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen ambulans ekibi tarafından hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün sağlık durumu ise bilinmiyor.