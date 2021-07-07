Ankara'da feci olay! Kızı ve 2 torununu öldürüp intihar etti | Video
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Ankara'da tüyler ürperten bir olay gerçekleşti. Mamak ilçesinde Öznur Aydın, kızı Meryem Aksak (23) torunları Merve Aksak (1) ve Ömer İsmail Aksak'ı (2) tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.