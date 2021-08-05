Video Yaşam Ankara'da feci ölüm! Sol şeritte zorla indirilen kadına arkadan gelen başka araç çarptı | Video

Ankara'da feci ölüm! Sol şeritte zorla indirilen kadına arkadan gelen başka araç çarptı | Video

Ankara'da feci ölüm! Sol şeritte zorla indirilen kadına arkadan gelen başka araç çarptı | Video
05.08.2021 | 08:42

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul Arnavutköy’de korkutan yangın! 03:56
İstanbul Arnavutköy'de korkutan yangın! 05.08.2021 | 08:37
Hukuk fakültesini kazandırma bahanesiyle işkenceli tecavüz | Video 01:15
Hukuk fakültesini kazandırma bahanesiyle işkenceli tecavüz | Video 05.08.2021 | 09:57
MSB’den tahliye açıklaması Sorunsuz şekilde tamamlanmıştır | Video 00:21
MSB'den tahliye açıklaması "Sorunsuz şekilde tamamlanmıştır" | Video 05.08.2021 | 09:46
Avcılar’da sıcak havada metrobüs asansöründe mahsur kaldılar | Video 02:58
Avcılar’da sıcak havada metrobüs asansöründe mahsur kaldılar | Video 05.08.2021 | 09:35
Fatih’te çıkan yangında 9 kişi kurtarıldı: Kurtarılma anları cep telefonu kamerasında | Video 01:18
Fatih'te çıkan yangında 9 kişi kurtarıldı: Kurtarılma anları cep telefonu kamerasında | Video 05.08.2021 | 09:20
Termik santral çevresindeki yerleşim yerlerinde yaşayanlar kara ve deniz yolu ile tahliye edildi | Video 03:58
Termik santral çevresindeki yerleşim yerlerinde yaşayanlar kara ve deniz yolu ile tahliye edildi | Video 05.08.2021 | 08:59
Termik santrale ulaşan yangındaki ölüm kapanı kamerada! A Haber ekibi alevlerin arasında dehşeti böyle yaşadı... 05:40
Termik santrale ulaşan yangındaki ölüm kapanı kamerada! A Haber ekibi alevlerin arasında dehşeti böyle yaşadı... 05.08.2021 | 09:10
Ankara’da feci ölüm! Sol şeritte zorla indirilen kadına arkadan gelen başka araç çarptı | Video 05:03
Ankara'da feci ölüm! Sol şeritte zorla indirilen kadına arkadan gelen başka araç çarptı | Video 05.08.2021 | 08:42
Kemerköy Termik Santrali’ndeki yangından son dakika CANLI YAYIN görüntüleri 03:18
Kemerköy Termik Santrali'ndeki yangından son dakika CANLI YAYIN görüntüleri 05.08.2021 | 09:01
Ören’den gemilerle tahliye edilen vatandaşlar Bodrum’da | Video 00:40
Ören'den gemilerle tahliye edilen vatandaşlar Bodrum'da | Video 05.08.2021 | 08:41
İstanbul Fatih’te yangın! Yaşanan can pazarı kamerada... 00:27
İstanbul Fatih'te yangın! Yaşanan can pazarı kamerada... 05.08.2021 | 08:39
Kemerköy Termik Santrali’nde son dakika! Orman yangınlarından CANLI YAYIN görüntüleri... 03:18
Kemerköy Termik Santrali'nde son dakika! Orman yangınlarından CANLI YAYIN görüntüleri... 05.08.2021 | 08:43
İstanbul Üsküdar’da sokak kedisine tekme atan kişi kamerada 00:44
İstanbul Üsküdar'da sokak kedisine tekme atan kişi kamerada 05.08.2021 | 08:37
Son dakika! Muğla’da alevler termik santrale sıçradı! Termik santral yetkililerinden ilk açıklama geldi | Video 00:14
Son dakika! Muğla'da alevler termik santrale sıçradı! Termik santral yetkililerinden ilk açıklama geldi | Video 05.08.2021 | 00:24
Milas’ta alevler Kemerköy Termik Santrali’ne ulaştı! Korku dolu anlar kameralara yansıdı… | Video 06:28
Milas'ta alevler Kemerköy Termik Santrali’ne ulaştı! Korku dolu anlar kameralara yansıdı… | Video 04.08.2021 | 23:32
Son dakika! Muğla’da alevler termik santrale sıçradı | Video 00:11
Son dakika! Muğla'da alevler termik santrale sıçradı | Video 04.08.2021 | 22:20
Termik santralde başlayan yangını mutfak personeli söndürdü | Video 01:31
Termik santralde başlayan yangını mutfak personeli söndürdü | Video 04.08.2021 | 19:02
Su içmeyi reddedip orman yangınına kahramanca müdahale etti | Video 00:19
Su içmeyi reddedip orman yangınına kahramanca müdahale etti | Video 04.08.2021 | 18:26
Onlarca kişi Manavgat’taki yangınların durması için yağmur duası yaptı | Video 06:29
Onlarca kişi Manavgat’taki yangınların durması için yağmur duası yaptı | Video 04.08.2021 | 17:47
Balkanlar’da orman yangınlarıyla mücadele | Video 04:04
Balkanlar’da orman yangınlarıyla mücadele | Video 04.08.2021 | 17:51

Ankara’da sol şeritte lüks otomobilden zor indirilen kadına, arkadan gelen başka bir araç çarptı. Kaza sonrası kadın sol şeritten sağ şeride sürüklenirken, olay yerinde feci şekilde can verdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza saat 00.30 sularında Ankara Samsun yolu Kayaş mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, kimliği belirlenemeyen bir kadını, henüz plakası öğrenilemeyen lüks siyah bir araç sol şeritte durarak zorla indirdi. Sol şeritten kaldırıma geçmek isteyen kadına Muhammed Doğukan K. yönetimindeki otomobil çarparak sağ şeride sürükledi. Kazayı gören diğer sürücüler sağlık ve polis ekipleri haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaptığı ilk incelemede kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sonrası sürücü Muhammed Doğukan K. polis ekiplerince gözaltına alındı. Aday sürücü olan Muhammed Doğukan K.'nın 0.38 promil alkollü olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, emniyet ekiplerinin kadının indiği aracı ve sürücüsünü arama çalışmaları devam ediyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA