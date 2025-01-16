Ankara’da fenomen olmaya çalışan kişiler apartman paspasını kundakladı | Video
Ankara’da fenomen olmaya çalıştığı iddia edilen kişiler, bir apartmanın girişindeki paspası yaktı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olayla ilgili konuşan Burak Altan, "Uyuyorduk, bir anda zil çaldı. Mutfağın camından baktım. Tiner kokusu ve bali kokusu geliyordu, yakmışlar.
Damacanadan su getirdik, döktük üzerine ve söndü. Sonra polisler gördü. Komşumuz dışarıya çıktığı esnada olayı fark edip zilimize bastı, olayı öyle fark ettik. Kameradan kayıtlarından baktığımız kadarıyla iki arabayla gelmişler. TikTok fenomeni olmaya çalışıyoruz demişler, biri kız biri erkekmiş. Diğer ikisi de araçtan dışarıyı gözlüyormuş" ifadelerini kullandı.
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