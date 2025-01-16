Video Yaşam Ankara’da fenomen olmaya çalışan kişiler apartman paspasını kundakladı | Video
Ankara’da fenomen olmaya çalışan kişiler apartman paspasını kundakladı | Video

Ankara’da fenomen olmaya çalışan kişiler apartman paspasını kundakladı | Video

16.01.2025 | 14:32

Ankara’da fenomen olmaya çalıştığı iddia edilen kişiler, bir apartmanın girişindeki paspası yaktı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 15 Ocak sabahı Sincan ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, internet fenomeni olmak istediği iddia edilen 4 kişi, iki otomobille Yunus Emre Mahallesi'ne geldi. Grup içindeki bir kadın, mahalledeki bir apartmanın giriş kapısının önündeki paspasa tiner dökerek ateşe verdi. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, korku dolu o anlar binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili konuşan Burak Altan, "Uyuyorduk, bir anda zil çaldı. Mutfağın camından baktım. Tiner kokusu ve bali kokusu geliyordu, yakmışlar.
Damacanadan su getirdik, döktük üzerine ve söndü. Sonra polisler gördü. Komşumuz dışarıya çıktığı esnada olayı fark edip zilimize bastı, olayı öyle fark ettik. Kameradan kayıtlarından baktığımız kadarıyla iki arabayla gelmişler. TikTok fenomeni olmaya çalışıyoruz demişler, biri kız biri erkekmiş. Diğer ikisi de araçtan dışarıyı gözlüyormuş" ifadelerini kullandı.

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