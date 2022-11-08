Video Yaşam Ankara'da FETÖ operasyonu: 14 şüpheli gözaltına alındı | Video
Ankara'da FETÖ operasyonu: 14 şüpheli gözaltına alındı | Video

Ankara'da FETÖ operasyonu: 14 şüpheli gözaltına alındı | Video

08.11.2022 | 10:21

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Ankara Emniyeti, haklarında yakalama kaydı bulunan FETÖ terör örgütü üyelerinin saklandıkları gaygubet evlerini tespit etmesinin ardından eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında dönemin 2. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Başkanı ihraç Tuğgeneral Ersin Yıldırım'ın da bulunduğu 14 şüpheli saklandıkları adreslerde gözaltına aldı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile mücadelesine aralıksız devam ediyor. FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün, firari mensupları üzerinden güncel faaliyetlerini sürdürmeye çalışması ve gaybubet olarak adlandırılan hücre evlerinde saklanan örgüt mensuplarının dava dosyalarının istinaf veya Yargıtay aşamasında cezanın kesinleşmesi sürecinde yurtdışına kaçmak için birçok yola başvurduğu ortaya çıkmıştı.

GAYBUBET EVLERİNDEN ÇIKTILAR

Ankara İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü, FETÖ terör örgütü mensuplarının gizlendikleri adresleri tek tek belirledi. Yapılan takibin ardından harekete geçen ekipler, eş zamanlı düzenledikleri operasyonla 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Yakalanan şüphelilerden 3' ünün Askeri mahrem yapılanmada yönetici, 3' ünün örgüt mensubu ihraç subay, astsubay, M.O' nun Adliye mahrem yapılanmada yönetici, Ü.K. isimli şüphelinin Nevşehir'de kadın alanı sorumlusu, Z.B. isimli şüphelinin ise Sivas'ta Kadın alanı sorumlusu oldukları belirlendi.

İHRAÇ TUĞGENERAL DE GAYGUBET EVİNDEN ÇIKTI

Diğer şüphelilerin ise sivil yapılanmada sorumlu seviyede görev aldıkları ve örgüt finansörü olduklarına dair haklarında etkin pişman beyanları ve deliller bulunduğu öğrenildi. Şüpheliler arasındaki dönemin 2. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Başkanı ihraç Tuğgeneral Ersin Yıldırım'ın Malatya Ağır Ceza Mahkemesince arandığı öğrenilirken, zanlılar arasında iki ihraç astsubay ile 1 ihraç mühendis de bulunuyor.

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