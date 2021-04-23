Ankara’da fosseptik çukuruna atıldığı iddia edilen 6 yavru köpek böyle kurtarıldı | Video

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bir arazide yavru köpeklerin fosseptik çukuruna düştüğü ihbarını alan hayvanseverler 6 yavru köpeği ölmek üzereyken son anda kurtardı. Hayvanseverler yavru köpeklerin fosseptik çukuruna bilerek atıldığını iddia etti. Köpeklerin kurtarılış anları ise kameralara yansıdı.

Ankara'da "Patili Köy" isimli hayvan severler derneği üyeleri, Gölbaşı ilçesinde bir arazide yavru köpeklerin fosseptik çukuruna düştüğü ihbarını aldı. Olay yerine giden hayvanseverler, köpekleri düştükleri çukurdan zor da olsa çıkarırken yavru köpeklerin zor nefes aldığını fark etti.

Kalp masajı yapmaya başladıkları yavru köpekleri daha fazla vakit kaybetmemek adına hızlıca veterinere götüren hayvanseverler, köpeklerin burada tedavi altına alınmasını sağladı.

"HİPOTERMİYE GİRMİŞLERDİ, HAREKET ETMİYORLARDI"

'Patili Köy' hayvanseverler derneği kurucusu Volkan Koç, kendilerine gelen ihbar üzerine köpekleri kurtarmak için yaklaşık bir saat yol gittiklerini ve köpekleri bulduklarında hareketsiz olduklarını belirtti. Koç, "Gölbaşı'ndan sonra Selametli tarafında fosseptik çukurunda 6 tane yavru köpeğin olduğunu kürekle çıkarmaya çalıştıklarını söylediler. Bizde yaklaşık 1 saatlik yol gittik ve oraya ulaştığımızda onları perişan halde bulduk. Bulduğumuzda zaten hipotermiye girmiş durumdalardı. Hiçbir şekilde hareket yoktu. Kalp masajı yaptım ama hiçbir tepki yoktu. Artık zaman kaybetmemiz gerektiğini düşündük ve apar topar kliniğe yetiştirdik" dedi.

"YAVRU KÖPEKLERİN ÇUKURA ATILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Koç, yavruların daha 20 günlük olduklarını ve yürüyecek durumda olmadıklarını belirterek, "Bu yavru köpekler 20 günlük. Daha yürüme şansı yok bize ihbarda bulunan kişiler köpeklerin çukura düştüğünü söylediler ama veteriner hekimimizle istişare ettik. Bu köpekler yürüyemez ve fosseptik çukurunun kalın bir kapağı kaldırılıp bir kenara konulmuş. Biz köpeklerin atıldığını düşünüyoruz. Bu köpekleri istemeyen birileri fosseptik çukurunu açtılar köpekleri attılar ve gittiler. Buraya ilk geldiğimizde veteriner hekimimiz yavru köpekleri hemen kuvöze koydu. Şuan yavaş yavaş hareket etmeye başladılar vücutlarındaki dışkıları temizledik. Biraz daha toparladıktan sonra ana tedavi başlayacak. Yarın gidip yavru köpeklerin annesini alacağız ve bir tane daha sağlam yavru kalmış orada. Yavrular şuanda beslenemiyor şuanda mideleri dışkı dolu. Durumları çok kritik" dedi.