Ankara'da fuhuş operasyonu: 51 mağdur kadın kurtarıldı
Ankara'da eğlence mekanları ve otellere icra edilen operasyonlarda fuhuşa zorlanan 51 mağdur kadın kurtarılırken 15 şüpheli gözaltına alındı.
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