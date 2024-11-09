Ankara'da fuhuş operasyonu: 51 mağdur kadın kurtarıldı 09.11.2024 | 09:18 Ankara'da eğlence mekanları ve otellere icra edilen operasyonlarda fuhuşa zorlanan 51 mağdur kadın kurtarılırken 15 şüpheli gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, "Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçu çerçevesinde belirlediği 8 eğlence mekanı ile 4 otele operasyon düzenledi. Aralarında işletme müdürleri ve çalışanlarının da bulunduğu toplam 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, ifadelerinde zor durumda kaldıkları için fuhuş yaptığını belirten 51 mağdur kadın kurtarıldı. Baskın düzenlenen işyerlerinin ticaretten men edileceği aktarıldı.