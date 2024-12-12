Ankara'da fuhuş operasyonu: 6 şüpheli yakalandı, 20'den fazla mağdur kadın kurtarıldı | Video 12.12.2024 | 09:30 Ankara'da fuhşa aracılık ettiği belirlenen 6 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken, 20'den fazla fuhuş mağduru kadın kurtarıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, il genelinde "Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçuna yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalar çerçevesinde şüpheli 6 kişi ile birlikte 4 otel belirledi. Teknik ve fiziki incelemelerin ardından icra edilen operasyonda aralarında otel müdürleri ve çalışanlarının yer aldığı şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken bahse konu otellerin ise ticari faaliyetleri sonlandırıldı. Operasyon çerçevesinde fuhşa zorlandığı tespit edilen 20'yi aşkın mağdur kadın kurtarıldı. Mağdurların verdikleri ifadesinde, otel görevlilerine her bir konaklama için para verdiklerini söyledikleri öğrendi.