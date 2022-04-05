Ankara'da fuhuş ve uyuşturucu ticareti yapan örgüt çökertildi

Ankara’da uyuşturucu ticareti suçundan cezaevinde bulunan suç örgütü lideri, örgütü içeriden yönetmeye devam ettiği belirlendi. Suç örgütü lideri S.U., dışarıdaki işler için B.K. isimli kadını kullanırken onun etrafına ise; suç kaydı kabarık torbacıları yerleştirerek fuhuş ve uyuşturucu ticaretine devam ettirdiği ortaya çıktı. Uyuşturucu ve fuhuştan elde edilen kazancın cezaevinde bulunan örgüt liderine gönderildiği tespit edildi. Organize polisin başarılı çalışmasıyla suç örgütü çökertildi.