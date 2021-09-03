Video Yaşam Ankara'da görme engelli şeridinin üzerinde duran çöp konteynerleri geçişleri engelliyor | Video

Ankara'da görme engelli şeridinin üzerinde duran çöp konteynerleri geçişleri engelliyor | Video

Ankara'da görme engelli şeridinin üzerinde duran çöp konteynerleri geçişleri engelliyor | Video
03.09.2021 | 16:57

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ankara’da görme engelli şeridinin üzerinde duran çöp konteynerleri geçişleri engelliyor | Video 01:04
Ankara'da görme engelli şeridinin üzerinde duran çöp konteynerleri geçişleri engelliyor | Video 03.09.2021 | 16:57
Kırlangıç balığı, dişisini çekim yapan profesörden böyle korudu | Video 03:36
Kırlangıç balığı, dişisini çekim yapan profesörden böyle korudu | Video 03.09.2021 | 16:45
Nuh’un Gemisi’ni araştırırken hayatını kaybeden İtalyan araştırmacı vasiyeti üzerine Ağrı’da defnedildi | Video 04:58
Nuh’un Gemisi’ni araştırırken hayatını kaybeden İtalyan araştırmacı vasiyeti üzerine Ağrı'da defnedildi | Video 03.09.2021 | 16:05
Tüpün alev aldığını görenler kaçmaya başladı! Panik anları kamerada | Video 02:00
Tüpün alev aldığını görenler kaçmaya başladı! Panik anları kamerada | Video 03.09.2021 | 15:55
Karısını öldürmeden önce internetten cezaları araştırmış | Video 06:15
Karısını öldürmeden önce internetten cezaları araştırmış | Video 03.09.2021 | 15:35
Bodrum’da orman yangını! Söndürme çalışmaları devam ediyor | Video 02:35
Bodrum’da orman yangını! Söndürme çalışmaları devam ediyor | Video 03.09.2021 | 15:33
Boşanma aşamasında olan kadın, hamile eltisinin bulunduğu eve çilingirle girdi, ortalık karıştı | Video 07:35
Boşanma aşamasında olan kadın, hamile eltisinin bulunduğu eve çilingirle girdi, ortalık karıştı | Video 03.09.2021 | 15:25
Rus Kızılordu Korosu’ndan, Haluk Levent’e geçmiş olsun mesajı | Video 00:22
Rus Kızılordu Korosu’ndan, Haluk Levent'e geçmiş olsun mesajı | Video 03.09.2021 | 15:02
Yolun karşısına geçen kadın metrelerce savruldu, çocuğun anne feryadı yürek dağladı | Video 03:30
Yolun karşısına geçen kadın metrelerce savruldu, çocuğun "anne" feryadı yürek dağladı | Video 03.09.2021 | 14:18
Kasımpaşa’daki korkunç kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:47
Kasımpaşa'daki korkunç kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 03.09.2021 | 14:05
Esenyurt’ta evden kaçan teyze ve yeğenden haber alınamıyor | Video 02:52
Esenyurt’ta evden kaçan teyze ve yeğenden haber alınamıyor | Video 03.09.2021 | 13:54
Bodrum’da yangın! Söndürme çalışmaları başladı | Video 00:11
Bodrum'da yangın! Söndürme çalışmaları başladı | Video 03.09.2021 | 13:55
Kasımpaşa’da hafif ticari araç otobüs durağına böyle daldı: 1 ölü, 3’ü ağır 7 yaralı | Video 06:45
Kasımpaşa'da hafif ticari araç otobüs durağına böyle daldı: 1 ölü, 3'ü ağır 7 yaralı | Video 03.09.2021 | 13:06
Ferhan Şensoy’un cenazesinde çirkin saldırı! Tabuttaki Galatasaray bayrağını gören holiganlardan saygısızlık | Video 00:53
Ferhan Şensoy'un cenazesinde çirkin saldırı! Tabuttaki Galatasaray bayrağını gören holiganlardan saygısızlık | Video 03.09.2021 | 13:11
Kargocudan mide bulandıran hareket! Apartmana tuvaletini yaptı,siparişle temizledi | Video 02:02
Kargocudan mide bulandıran hareket! Apartmana tuvaletini yaptı,siparişle temizledi | Video 03.09.2021 | 13:07
Batman’da hareket halindeyken alev alan otomobil yandı 00:50
Batman'da hareket halindeyken alev alan otomobil yandı 03.09.2021 | 11:18
Otobüs duraklarına çarptı! 4’ü ağır 8 yaralı... 00:11
Otobüs duraklarına çarptı! 4’ü ağır 8 yaralı... 03.09.2021 | 12:07
SON DAKİKA: İstanbul Kasımpaşa’da hafif ticari araç durağa daldı! Kaza anı görüntüleri ortaya çıktı 00:50
SON DAKİKA: İstanbul Kasımpaşa'da hafif ticari araç durağa daldı! Kaza anı görüntüleri ortaya çıktı 03.09.2021 | 12:02
Avukatın karıştığı kazada 1 ölü, 2 yaralı | Video 00:32
Avukatın karıştığı kazada 1 ölü, 2 yaralı | Video 03.09.2021 | 11:48
Küçük Ecrin kanseri yendi, günlüğü kitap oldu | Video 07:27
Küçük Ecrin kanseri yendi, günlüğü kitap oldu | Video 03.09.2021 | 11:20

Ankara Çankaya’da bir apartmanın önündeki yaya geçidinin görme engelli şeridinde, belediye ekiplerinin çöp konteyneri yer alıyor. Bu durum, görme engellilerin geçişine engel olurken çevre kirliliğine de sebep oluyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Ankara'nın Çankaya ilçesi Kavaklıdere Mahallesi'nde bulunan Ağabey Apartmanı sakinlerinin iddiasına göre, binalarının önündeki kaldırımda bulunan çöp konteyneri, insan sağlığını, çevre estetiğini ve yayaların geçişini olumsuz etkiliyor. İddialara göre, binanın yanındaki otelden ve karşısındaki eğlence merkezinden çıkan çöpler de bu konteynere atılıyor. Konteynerinin dolmasının ardından atılan çöpler ise kaldırıma taşıyor. Apartman yöneticisi tarafından, konuya ilişkin ilgili belediyeye söz konusu şikayetlerin bulunduğu bir mail gönderildi. Apartmanın yöneticisi mailde, halihazırda dar olan Esat Caddesi üzerindeki çöp konteynerinin kaldırılmasını ve daha uygun bir yere konulmasını talep etti.

Görme engelli şeridinin üzerinde yer alan çöp konteynerinin, görme engelli bir vatandaşın geçişine engel olduğu görüntüler ise kameralara yansıdı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA