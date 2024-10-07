Ankara’da hareketli anlar: Keçiören ve Sincan'da yaşanan kavgalar kamerada | Video 07.10.2024 | 08:52 Ankara’nın Keçiören ve Sincan ilçelerinde çıkan kavgalar cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre Keçiören ilçesi Çaldıran Mahallesi'nde düğün sonrası bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Sincan ilçesinde ise 29 Ekim Mahallesi'nde iki grup arasında kavga çıktı. İddialara göre olayda 3 el ateş edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 olayla ilgili de inceleme başlatıldı.