Ankara’da hareketli anlar: Keçiören ve Sincan'da yaşanan kavgalar kamerada | Video
Ankara’nın Keçiören ve Sincan ilçelerinde çıkan kavgalar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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