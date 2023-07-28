Video Yaşam Ankara’da hırsızların cep telefonunu çaldığı anlar kameraya yansıdı | Video
Ankara’da hırsızların cep telefonunu çaldığı anlar kameraya yansıdı | Video

Ankara’da hırsızların cep telefonunu çaldığı anlar kameraya yansıdı | Video

28.07.2023 | 08:31

Ankara’nın Çankaya ilçesinde 2 hırsızın sandalyede unutulan cep telefonunu çalarak olay yerinden hızla uzaklaştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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Olay saat 01.00 sıralarında Çankaya ilçesi Kocatepe Mahallesi Kızılırmak Caddesi'nde meydana geldi. Caddede yürüyen 2 şahıs sandalye üzerinde cep telefonu olduğunu fark etti. Önce etrafı kolaçan eden hırsızlar çevrede kimsenin olmadığını anlayınca cep telefonunu çalarak olay yerinden hızla uzaklaştı. 2 şahsın hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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