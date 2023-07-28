Ankara’da hırsızların cep telefonunu çaldığı anlar kameraya yansıdı | Video 28.07.2023 | 08:31 Ankara’nın Çankaya ilçesinde 2 hırsızın sandalyede unutulan cep telefonunu çalarak olay yerinden hızla uzaklaştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay saat 01.00 sıralarında Çankaya ilçesi Kocatepe Mahallesi Kızılırmak Caddesi'nde meydana geldi. Caddede yürüyen 2 şahıs sandalye üzerinde cep telefonu olduğunu fark etti. Önce etrafı kolaçan eden hırsızlar çevrede kimsenin olmadığını anlayınca cep telefonunu çalarak olay yerinden hızla uzaklaştı. 2 şahsın hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.