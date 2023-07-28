Ankara’da hırsızların cep telefonunu çaldığı anlar kameraya yansıdı | Video
Ankara’nın Çankaya ilçesinde 2 hırsızın sandalyede unutulan cep telefonunu çalarak olay yerinden hızla uzaklaştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
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