Ankara'da hızlı tren köprüsü ayağına çarpan araçtaki 3 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı | Video
Ankara'nın Polatlı ilçesinde hafif ticari aracın hızlı tren köprüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Tuncay Yılmaz idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek hızlı tren köprüsü ayağına çarptı.
Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Araçta sıkışan 5 kişi Ankara Büyükşehir Belediyesi Polatlı İtfaiye Ekipleri tarafından çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kazada Halil Yılmaz (70), Tuncay Yılmaz (53) ve Handan Turan (53) olay yerinde hayatını kaybederken Emre T. ve Şaban Y. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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