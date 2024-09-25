Ankara'da İbranice 2 el yazması kitap ele geçirildi | Video
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde İbranice 2 el yazması kitap ele geçirildi.
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