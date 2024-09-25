Ankara'da İbranice 2 el yazması kitap ele geçirildi | Video 25.09.2024 | 08:52 Ankara'nın Beypazarı ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde İbranice 2 el yazması kitap ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen istihbarat çalışmaları sonucu Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda, A.K. ve İ.D. isimli şüpheliler, 300 bin dolar karşılığında satmak üzere yanlarında getirdikleri deri üzerine İbranice el yazması olduğu değerlendirilen tarihi eser niteliğindeki 2 kitapla yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.