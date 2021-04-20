Ankara'da iki grubun silahlı sopalı kavgası kamerada!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:39
İstanbul Tuzla'da karaya oturan gemiden son görüntüler! 20.04.2021 | 08:27
00:37
02:16
Çaldığı bisiklet ile olay yerine gelen genç kız yakalandı | Video 20.04.2021 | 08:29
02:10
Misafirliğe gittiği evde husumetlisi tarafından tabancayla vuruldu 20.04.2021 | 08:27
01:02
Ankara'da iki grubun silahlı sopalı kavgası kamerada! 20.04.2021 | 08:29
00:16
00:59
Motosiklet hırsızları 30 dakikada yakayı ele verdi | Video 20.04.2021 | 08:13
01:20
02:45
Son dakika! Tuzla’da karaya oturan gemi kurtarılmayı bekliyor | Video 20.04.2021 | 07:53
00:32
00:32
01:35
05:26
00:59
03:18
00:14
00:30
03:55
Ardahan'da cadde ve sokakları 21 yıldır takım elbisesiyle temizliyor! 19.04.2021 | 12:38
00:15
Mersin'de dehşet anları... Otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti! 19.04.2021 | 13:47
Ankara'nın Altındağ ilçesinde Suriyeli iki grup pompalı tüfek, taş ve sopalarla birbirine girdi. Kavga anı cep telefonu ile görüntülendi.
Ankara Altındağ'da Suriyeli iki grup, bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra kavgaya döndü. İki grup, taş ve sopalarla birbirine girdi. Cep telefonuyla görüntülenen kavgada gruptakilerden birisi, yol kenarında park halindeki otomobilden pompalı tüfeği alarak ateş etmeye başladı. Şans eseri kimseye saçma isabet etmedi. Polis, toplam 9 kişinin karıştığı kavga ile ilgili inceleme başlattı.