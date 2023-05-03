Ankara’da iki grup arasında sopalı kavga: O anlar kamerada | Video
Ankara’nın Sincan ilçesinde iki grup arasında sebebi henüz bilinmeyen bir şekilde kavga çıktı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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