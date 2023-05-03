Video Yaşam Ankara’da iki grup arasında sopalı kavga: O anlar kamerada | Video
Ankara’da iki grup arasında sopalı kavga: O anlar kamerada | Video

Ankara’da iki grup arasında sopalı kavga: O anlar kamerada | Video

03.05.2023 | 08:51

Ankara’nın Sincan ilçesinde iki grup arasında sebebi henüz bilinmeyen bir şekilde kavga çıktı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Edinilen bilgilere göre Sincan ilçesi, Akşemseddin Mahallesi, Saka Sokak'ta iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Kavga anında olay yerinde kadın, erkek ve çocukların olduğu, bazı kişilerin ellerinde ise kesici aletler ve sopalar olduğu görüldü. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu kavga büyümeden sonlandırıldı.

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