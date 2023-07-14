Video Yaşam Ankara’da iki grup tekme tokat birbirine girdi! O anlar kamerada | Video
Ankara’da iki grup tekme tokat birbirine girdi! O anlar kamerada | Video

Ankara’da iki grup tekme tokat birbirine girdi! O anlar kamerada | Video

14.07.2023 | 13:54

Ankara’nın Polatlı ilçesinde iki grup arasında sebebi henüz bilinmeyen bir şekilde kavga çıktı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Edinilen bilgilere göre Polatlı ilçesi Zafer Mahallesinde bulunan Zafer Parkında iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Kavga anında olay yerinde kadın, erkek ve çocukların olduğu görüldü. Kavga ailelerin araya girmesinin ardından sona erdi.

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