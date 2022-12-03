Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı | Video

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ANKARA'nın Altındağ ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, seyyar el arabasıyla kağıt toplayan yabancı uyruklu bir kişi, iki otomobilin arasında kaldı. Kazada, kağıt toplayıcısı ve otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı.
Kaza anını gören Ahmet Can Yılmaz, "Ben arkadaşımla dışarıda sohbet ediyordum. Beyaz otomobil ara sokaktan geldi hızı fazla değildi gri otomobil ise cadde üzerinden geliyordu ve hızı diğerine göre fazlaydı. Kağıt toplayan vatandaşımız köşedeki çöp kovasındaki kağıtları alıyordu. Beyaz otomobil gri otomobile vurunca araç devrildi hurdacı abimiz hem seyyar el arabasının hem de gri otomobilin altında kaldı. Gri otomobilden benzin akmaya başladı hemen altındaki adamı biraz geriye çektik adam yabancı uyrukluydu. Gri otomobilden 2 kişi çıktı onların durumu iyi. Beyaz otomobilin şoförünün durumu iyiydi, yanında kızı vardı kendisi hemşireymiş. Kağıt toplayıcısına ilk müdahaleyi de kendisi yaptı" dedi.
Kazada ağır yaralanan yabancı uyruklu kişinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.