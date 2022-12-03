Video Yaşam Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı | Video
Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı | Video

Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı | Video

03.12.2022 | 10:09

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ANKARA'nın Altındağ ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, seyyar el arabasıyla kağıt toplayan yabancı uyruklu bir kişi, iki otomobilin arasında kaldı. Kazada, kağıt toplayıcısı ve otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 19.30 sıralarında Ankara'nın Altındağ ilçesi Başpınar mahallesinde meydana geldi. 1686'ncı cadde istikametinde seyir halinde olan otomobil, 1669'uncu cadde istikametinde seyir halinde olan otomobil ile çarpıştı. Sürücülerinin isimlerinin öğrenilemediği otomobillerin karıştığı kazada bir otomobil diğer otomobilin üzerine çıkarak durabildi. Olay anında seyyar el arabasıyla kağıt toplayan yabancı uyruklu bir kişi, iki aracın arasında kalarak ağır yaralanırken, otomobil sürücüleri ve yanlarında yolcu olarak bulunan 2 kişi ise hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaza anını gören Ahmet Can Yılmaz, "Ben arkadaşımla dışarıda sohbet ediyordum. Beyaz otomobil ara sokaktan geldi hızı fazla değildi gri otomobil ise cadde üzerinden geliyordu ve hızı diğerine göre fazlaydı. Kağıt toplayan vatandaşımız köşedeki çöp kovasındaki kağıtları alıyordu. Beyaz otomobil gri otomobile vurunca araç devrildi hurdacı abimiz hem seyyar el arabasının hem de gri otomobilin altında kaldı. Gri otomobilden benzin akmaya başladı hemen altındaki adamı biraz geriye çektik adam yabancı uyrukluydu. Gri otomobilden 2 kişi çıktı onların durumu iyi. Beyaz otomobilin şoförünün durumu iyiydi, yanında kızı vardı kendisi hemşireymiş. Kağıt toplayıcısına ilk müdahaleyi de kendisi yaptı" dedi.

Kazada ağır yaralanan yabancı uyruklu kişinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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