Ankara’da kafasına konserve kutusu sıkışan kediyi vatandaşlar kurtardı | Video

Ankara’da kafasına konserve kutusu sıkışan kediyi vatandaşlar kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde kafasına konserve kutusu sıkışan kediyi çevrede bulunan vatandaşlar kurtardı. Kafasına teneke sıkışan çaresiz kediyi gören vatandaşlar dikkatli bir şekilde tenekeyi çıkardı. O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.