Ankara’da kafedeki silahlı dehşetin görüntüleri ortaya çıktı
Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir kafede alacak-verecek meselesi nedeniyle Sebahattin Yılmaz tabancayla vuruldu. Olay anı an be an güvenlik kameralarına yansırken, olayla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
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