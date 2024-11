Ankara’da kafedeki silahlı dehşetin görüntüleri ortaya çıktı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir kafede alacak-verecek meselesi nedeniyle Sebahattin Yılmaz tabancayla vuruldu. Olay anı an be an güvenlik kameralarına yansırken, olayla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.